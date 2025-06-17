Число погибших на стройке в Тюмени увеличилось до трех

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, возбудили в Тюмени, где при обрушении с высоты площадки с рабочими и грузом на находившихся внизу людей двое погибли на месте, трое с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

По версии следствия, обрушение прикрепленной к знанию конструкции произошло утром 17 июня, погибли один рабочий, находившийся на конструкции и один, что был внизу. Один из трех доставленных с травмами в больницу скончался несмотря на усилия врачей, скончался. Двум пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают сотрудников предприятия и назначают судебно-медицинские экспертизы. Также им предстоит выяснить причины обрушения конструкции и оценить действия ответственных за соблюдение техники безопасности и обеспечение безопасных условий труда на стройплощадке.