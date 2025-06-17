Памятник участникам СВО открыли в Ишиме

Памятник участникам специальной военной операции в Ишиме установлен в сквере "Майский" и открыт официально в День города - это третий по счету памятник, посвященный подвигу участников специальной военной операции в Тюменской области.

В выходные Ишим отмечал 243-летие города. Торжественное открытие памятника землякам стало закономерной частью этих мероприятий. В церемонии приняли участие представители органов власти, администрации, силовых ведомств, депутаты, участники СВО и простые жители города, среди которых ветераны и действующие участники спецоперации, а также представители общества пограничников, моряков, Союза десантников, "Боевого братства", родные и близкие защитников Отечества.

Депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн отметил, что особенно важно, что в год 80-летия Победы и Года Героев в Ишиме появилось еще одно священное место. Он подчеркнул, что это место предназначено для того, чтобы люди могли прийти и почтить память. По его словам, это не первый памятник участникам специальной военной операции в Тюменской области — подобные мемориалы уже установлены в Омутинском районе и Нижней Тавде. Однако каждый из них уникален, поскольку в каждом отражается боль и гордость конкретного региона и его жителей.

Памятник весом в тонну изготовлен за два месяца литейным домом "Дубровин" в виде бойца со знаменем "Он отлит из бронзы – материала, над которым не властно время, как и над памятью о тех, кто героически защищает нашу страну", - отметили в администрации города.