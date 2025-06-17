В Тюмени расследуют дело об избиении врача в ОКБ-2

16 июня в приемном отделении ОКБ №2 г. Тюмени группа мужчин напала на врача, пытаясь прорваться в операционную, сейчас медики оказывают коллеге необходимую медицинскую помощь, полиция, получив видеозаписи нападения и аудиозаписи с приема, возбудила уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, а следственные органы СК России по Тюменской области ходатайствуют перед надзорным ведомством о передаче материалов в свое производство.

Делом заинтересовался глава СК Бастрыкин и уже поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову доложить о принятом надзорным органом решении и по обстоятельствам происшествия.