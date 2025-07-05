В Тюменской области увеличивают выпуск продукции из полимеров

Высокотехнологичное предприятие "Пронто" в Тюменской области увеличило выпуск продукции из полимеров. Производство находится в Исетском районе, где побывали представители единой инвесткоманды региона.
Как рассказали в инвестиционном агентстве, компания - единственный производитель полипропиленовой упаковочной тары в Тюменской области, открытие предприятия состоялось в 2017 г. Основной вид деятельности - производство специализированных мягких контейнеров различных конфигураций и грузоподъемности. Ассортимент продукции насчитывает более 400 наименований универсальной полипропиленовой упаковки для транспортировки, перемещения и временного хранения сыпучих грузов.
Начальник производства "Пронто" Владимир Пасичник сообщил, что производственные площадки оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. Вся продукция изготавливается с постоянным лабораторным контролем на каждом этапе, из сырья ведущих производителей. Такой подход гарантирует соответствие международным стандартам безопасности и качества.
Основной вектор развития предприятия сегодня направлен на расширение географии поставок.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru