Как победить колорадского жука и спасти картофель

Как бороться с колорадским жуком, рассказала заместитель председателя Союза садоводов Тюменской области Нина Щербакова.

Из-за быстрого и массового размножения колорадский жук является одним из самых опасных насекомых-вредителей. Одна самка жука откладывает до 1 000 яиц за лето. Личинки очень прожорливы – одна съедает около 10 листьев за 2–3 недели. Учитывая, что самки откладывают яйца тысячами, урон будет очень значительный.

Народные методы

1. Ручной сбор. Он проводится ежедневно. Каждый куст нужно осмотреть, собрать личинки и жуков с последующим уничтожением (сжигание, уничтожение в воде).

2. Опудривание посадок с использованием золы, кукурузной муки, цемента или гипса. Поедая листья вместе с этой смесью, жуки и личинки гибнут от того, что порошок под воздействием влаги намного увеличивается в объеме в желудках у вредителей.

3. Мульчирование междурядий свежими опилками (сосновыми или березовыми). Их запах отгоняет насекомых.

4. Опрыскивание травяными отварами или эфирными маслами полыни, перца горького, пижмы, чеснока, томатной ботвы, чистотела, девясила и проч.

5. Посадка растений-репеллентов. Запах таких растений, как бархатцы, календула, кориандр, настурция, маттиола может отпугнуть жука.

Синтетические и биологические препараты

Если вредителя слишком много, то нужно применять:

1. Синтетические инсектициды – Корадо, Командор, Актара, Искра золотая, Инта-Вир, Баргузин, Моспилан, Кинмикс, Танрек и т.д.

2. Биологические препараты: Битоксибациллин – обработка растений трижды с периодичностью 3–5 дней. При необходимости обработку повторить, - сообщает Тюменская область сегодня.