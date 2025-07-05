О причинах летних отеков рассказала врач

Ощущение тяжести в ногах, отеки стоп и лодыжек, припухлость рук и лица могут появляться в летнее время. Почему так происходит, объяснила тюменский терапевт Екатерина Голубитских.

– Организм устроен так, что вода находится не только в клетках, но и между ними, обеспечивая их питание и удаление продуктов обмена. В нормальных условиях баланс жидкости поддерживается системой сосудов и лимфатической системой. Однако под воздействием различных факторов этот баланс может нарушаться, – отмечает врач.

При высокой температуре внешней среды кровеносные сосуды расширяются, чтобы усилить теплоотдачу и охладить организм. Это физиологическая реакция. В результате жидкость начинает проникать в окружающие ткани и накапливаться там, вызывая отеки.

Летом мы теряем много жидкости через пот. – Вместе с ней уходят соли – в первую очередь натрий и калий. Эти элементы играют важную роль в удержании воды внутри сосудов. Их дефицит ведет к тому, что жидкость просачивается в ткани, что и проявляется отеками, – предупреждает Голубитских.

Кроме того, отеки могут появляться у тех, кто, пьет мало чистой воды, и тех, кто употребляет ее в чрезмерных количествах: "Если выпить на ночь литр воды после соленых огурчиков, с утра вы точно столкнетесь с неприятным дискомфортом".

Если вы проводите много времени на ногах – гуляете, стоите в транспорте, работаете в вертикальном положении – кровь и лимфа под действием гравитации хуже поднимаются вверх. Это усугубляется в жару, когда сосуды расширены и их тонус снижен. Особенно это чувствуется во второй половине дня.

По мнению терапевта, отеки чаще появляются у людей с варикозным расширением вен, беременных женщин, тех, кто страдает от сердечно-сосудистых или почечных заболеваний, людей с лишним весом, а также тех, кто употребляет слишком много соли, алкоголя, газировки.

Как бороться с летними отеками?

• Пейте воду правильно. Недостаток воды провоцирует организм запасать ее "на потом". Пейте достаточно жидкости – в жару около 2–2,5 литров равномерно в течение дня, избегая сладких и газированных напитков.

• Контролируйте потребление соли. Соль задерживает воду в организме. Ограничьте соленую пищу, полуфабрикаты, чипсы, соленую рыбу и маринады. При этом не стоит полностью отказываться от соли – ее дефицит также может быть вреден.

• Используйте контрастный душ. Чередование теплой и прохладной воды тонизирует сосуды и стимулирует лимфоотток. Особенно полезно обдавать ноги холодной водой снизу- вверх.

• Носите удобную обувь. Избегайте тесной, неудобной обуви и высоких каблуков. В идеале – легкая, дышащая обувь с небольшим подъемом и хорошей поддержкой стопы.

• Поднимайте ноги выше уровня сердца. Если вы лежите или отдыхаете – положите ноги на подушку или валик. Это помогает уменьшить отеки в ногах за счет улучшения оттока крови и лимфы, - сообщает Мегатюмень.