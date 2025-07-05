В "Роднике" применяют глинотерапию для реабилитации детей

В Центре комплексной реабилитации "Родник" дети учатся понимать свое тело с помощью глинотерапии, благодаря работе с кембрийской голубой глиной. Занимается с детьми выпускница худграфа Тобольской социальной-педагогической академии и аспирантуры ТГИКА Лариса Сидунова.

"Мы лепим из глины, которая не требует обязательного обжига и высыхает до окаменения за одни сутки. Выполняем работу в три этапа — лепка, шлифовка-грунтовка и раскрашивание, — рассказывает педагог. — Дети увозят домой игрушки на память о "Роднике", сделанные своими руками".

Глинотерапия в составе комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью применятся в "Роднике" давно. Она гармонично дополняет традиционные направления работы с детьми, такие как физиотерапия, педагогическая коррекция и другие.

Занятия с глиной направлены на стимуляцию сенсорного восприятия, развитие мелкой моторики и когнитивных процессов.

"Кроме придания формы, вытягивания, раскатывания и других операций, которые непосредственно влияют на координацию сенсорных систем, лепка помогает установить контакт со своими эмоциями и переживаниями. Ребенок отвлекается от мыслей и раскрывается", — поясняет Лариса Сидунова.

По материалам ЦКР "Родник".