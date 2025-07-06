Тюменцы дожидались трапа несколько часов вместе с группой "Блестящие"

Продолжаются злоключения тюменских авиапассажиров - многие из них не могут покинуть родной город, кто-то не может долететь до него, а кого то угораздило провести несколько часов в уже приземлившемся самолете. Правда, в звездной компании - но это вряд ли улучшило их настроение.

Утренний рейс SU 2872 "Аэрофлота" из Санкт-Петербурга в Тюмень задержан и теперь ожидается только в 22:50 (по местному времени). Обратный рейс SU 2873 также отложен — его вылет перенесен на 01:00 6 июля.

Не повезло и пассажирам сдвоенного рейса Belavia/Nordavia (B2 2153/N4 333) из Санкт-Петербурга: его прибытие в Рощино ожидается не раньше 23:18. Обратный рейс B2 2154/N4 334 в северную столицу, по данным аэропорта, должен вылететь в 23:40, но этот вариант выглядит маловероятным.

Задержки коснулись и московского направления: рейс SU 1507, запланированный на 19:40, теперь вылетит только в 23:25. Причина — опоздание предыдущего рейса SU 1506 из Москвы, который прибудет не в 18:50, а в 22:29.

Кстати, долететь до аэропорта мало - надо еще выйти из самолета. Например, тюменцы, сумевшие улететь в Москву дневным рейсом "Аэрофлота" после многочасовой задержки, провели более трёх часов в самолёте в Шереметьево, ожидая подачи трапа. Вместе с ними в такой же ситуации оказались участницы группы "Блестящие".

Как сообщила телеграм-каналу Baza солистка группы Ксения Новикова, артистки прилетели в Москву из Тюмени и стали жертвами авиационного коллапса. По предварительной информации, через Тюмень певицы возвращались после выступления на частном мероприятии в Кургане. Несмотря на обещания экипажа, их не выпускали из самолёта несколько часов, а ситуация не менялась.