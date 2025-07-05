Форум "ПроРегион" в Новосибирской области приглашает тюменцев

9 сентября в Новосибирской области начинает работу юбилейный 10-й окружной молодежный образовательный форум "ПроРегион". На образовательной площадке соберутся молодые активисты, чтобы обсудить важные социальные вопросы и найти новые пути развития. Подать заявку можно до 9 июля на платформе "Молодежь России".

Принять участие могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Ожидается 300 участников. Это лидеры и активисты молодежных объединений и сообществ, которые занимаются социально значимой деятельностью в своих регионах, а также студенты, педагоги, инженеры, фотографы, музыканты и ученые.

В этом году форум будет посвящен технологиям создания сообществ для развития человеческого капитала. Речь пойдет о знаниях, умениях и навыках, влияющие на социальную и экономическую продуктивность молодого профессионала. Его развитие помогает людям максимально эффективно использовать свои способности в трудовой деятельности.

На событии объяснят, почему развитие человеческого капитала стало одним из главных приоритетов государства. Участники познакомятся с лидерами из областей прикладных знаний и займутся созданием пространства для развития человеческого капитала. На форуме они получат практические рекомендации, новые идеи и стратегии для личностного и профессионального роста, а также возможность наладить контакты с единомышленниками, - сообщает Мегатюмень.

18+