До 15 июля тюменцам нужно заплатить налоги за доходы

В Тюменской области 30 апреля завершилась декларационная кампания. В 2025 году выявлено более 30 тысяч жителей региона, обязанных отчитаться о полученных в 2024 году доходах.

Речь идет о гражданах, кто продал недвижимость или транспорт до окончания минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею от 4 тыс. до 15 тыс. руб., сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Уплатить налог, исчисленный по декларациям, необходимо не позднее 15 июля.

В УФНС по Тюменской области сообщили последствия для тех, кто проигнорирует обязательства.

С 16 июля начнут начислять пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ на сумму налога, который необходимо было заплатить.

Если граждане не предоставили декларацию, то также с 16 июля налоговый орган начнет бездекларационную камеральную проверку и доначислит налог самостоятельно. Кроме того, предстоит оплатить штраф, - сообщает Вслух.ру.