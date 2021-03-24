Эксперт расскажет о градостроительном развитии Тюмени

Лекция "Градостроительное развитие Тюмени" пройдет 25 марта в Музейном комплексе имени Словцова (ул. Советская, 63). Начало мероприятия в 18 часов, вход свободный.
В лекции будут освещены особенности градостроительного развития Тюмени, начиная от первой столицы Сибирского ханства Чимги-Тура, закладки первого русского города за Уралом, и заканчивая нашими днями.
Спикер — Валерий Кулачковский, почетный архитектор России, доцент кафедры архитектуры и градостроительства Тюменского индустриального университета.
Эксперт расскажет об основных факторах и событиях, повлиявших на градостроительную структуру города на протяжении почти трех с половиной веков, и принципах развития города в разные эпохи как части истории становления Российского государства. Участники лекции также познакомятся с особенностями архитектуры города, складывавшейся в зависимости от исторического контекста развития региона.
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