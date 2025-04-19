От Ледового побоища до СВО: лектор Общества "Знание" рассказала тюменской молодежи о героизме

Фото: Российское общество "Знание"

Мероприятие состоялось на площадке регионального штаба "Движения первых". Слушателями стали дети-лидеры из разных учебных учреждений области. Организатором выступило Российское общество "Знание" совместно с общественной организацией "Герои Урала".

Просветительская лекция прошла в рамках проекта Знание.Герои. Встречу в формате открытого диалога провела исполнительный директор "Герои Урала" Наталья Шмидько. Она рассказала ребятам о героях-полководцах 18-19 века – Петре Румянцеве-Задунайском и Александре Суворове, которые прославились благодаря блестящим военным победам и реформам, укрепившим армию.

Также слушатели узнали о героях Великой Отечественной войны: маршале Семене Буденном, известном за руководство кавалерийскими дивизиями в ключевых сражениях, генерал-майоре авиации Григории Речкалове, совершившем множество успешных боевых вылетов, а также Олеге Кошевом – одном из руководителей советской подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия", участнике героического сопротивления в оккупированном регионе.

В ходе лекции Наталья Шмидько рассказала и о Героях специальной военной операции. Ребята услышали о подвигах полковников Максима Шоломова, который потерял обе руки, но смог отстоять стратегически важный транспортный узел, и Рустама Сайфуллина, попавшего под сильный минометный обстрел во время проведения работ по восстановлению разрушенного участка одной из переправ через реку Десна.

Отдельное внимание лектор остановила на Герое Российской Федерации, командире танкового батальона, гвардии майоре Артуре Орлове. В 2022 году он возглавил группу, которая в Попаснянском районе ЛНР обнаружила и уничтожила подразделения ВСУ. Столкнувшись с сильным сопротивлением противника, Орлов провел обходной маневр, благодаря которому удалось внезапно атаковать и прорвать оборону врага.

"С начала СВО около 400 человек удостоены "Золотой звезды" Героя Российской Федерации. Это высшее звание нашей страны. 65 процентов награждены посмертно. Больше половины отдали свои жизни за то, чтобы враг не дошел сюда", – подчеркнула Наталья Шмидько.

Ребята с интересом слушали лекцию, активно отвечали на вопросы спикера о том, кто из них считает себя патриотом, на кого они равняются, а также называли земляков – Героев России. Лекции также прошли в средних общеобразовательных школах №48 и №73, а также детском лагере "Ребячья республика".

Отметим, что мероприятие приурочили к Всероссийской патриотической акции к 80-летию Великой Победы, которую проводит Российское общество "Знание". Она стартовала 26 марта и предваряет марафон Знание.Первые, посвященный юбилейной дате Победы.

Тематические лекции, встречи, кинопоказы акции охватят все регионы страны. Молодежи расскажут о главных событиях и героях Великой Отечественной войны. Площадками станут не только образовательные учреждения, но и музеи, мемориальные комплексы, памятные места. Такой формат поможет участникам еще больше погрузиться в тему и познакомиться с выставками, посвященными знаменательным историческим датам.

Особенностью лекций является рассказ о вкладе каждого региона в Великую Победу. Молодые люди узнают, как их героические земляки сражались на фронте и трудились в тылу, а также где базировались военные госпитали, куда эвакуировали людей и промышленные предприятия, и многое другое.