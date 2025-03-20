Герои России рассказали тюменским студентам о патриотизме в рамках акции Общества "Знание"

Фото: пресс-служба ТюмГУ

Торжественное открытие "Вахты Героев" состоялось на площадке Тюменского государственного университета. Участниками стали студенты учебного учреждения. Организатором выступило Российское общество "Знание" совместно с общественной организацией "Герои Урала" и ТюмГУ.

Мероприятие прошло в рамках проекта Знание.Герои. Почетными гостями стали Герои России и Герои Советского Союза – Олег Касков, Николай Кравченко, Анатолий Копыркин, Дмитрий Полковников, Олег Щепетков и Юрий Цветов.

Они приняли участие в торжественной церемонии открытия "Вахты Героев", ознакомительной прогулке по новому корпусу Тюменского государственного университета, а также круглом столе. Лекторы рассказали о своем боевом пути, военных буднях, подвигах, которые они совершили, а также поделились важностью воспитания таких качеств как патриотизм, мужество, верность Отечеству, героизм.

"Встречи с молодежью – это всегда особенное событие. Порой их вопросы настолько глубоки и неожиданны, что ответить бывает непросто. Но лично для нас, для всех Героев, эти встречи словно дарят вторую молодость, наполняя душу энергией. Надеюсь, что и для молодежи наше общение интересно. Я представляю целое направление – летчиков-испытателей, огромный коллектив людей, ведь испытание самолета – это сложнейший процесс, требующий порой годы кропотливой работы. К сожалению, за это время мы понесли немалые потери. Как-то мы подсчитали, что каждый третий погибает", – поделился советский, российский офицер, заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Олег Щепетков.

Патриотические встречи продлятся три дня. За это время обладатели высших государственных наград посетят образовательные учреждения, где выступят перед студентами. Так, мероприятия запланированы в Колледже цифровых и педагогических технологий, Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства, Тюменском государственном университете и других. Итогом акции станет пресс-конференция с участием Героев России в штабе регионального отделения "Движения Первых" 21 марта.

Знание.Герои – это просветительский проект Российского общества "Знание", который был запущен с целью воспитания у подрастающих поколений чувства гордости за страну ее великое прошлое и героическое настоящее.

Лекторами проекта выступают Герои России, участники СВО, государственные деятели, лидеры мнений встречаются с российской молодежи. Участники вместе обсуждают темы подвигов соотечественников, исторической правды и борьбы с фальсификацией, событий Великой Отечественной войны, роли регионов в истории России.

С мероприятиями проекта Знание.Герои можно познакомиться на сайте Российского общества "Знание".