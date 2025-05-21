Менделеевка приглашает тюменцев на открытую музыкальную лекцию от главного дирижера "Камераты Сибири"

В областной научной библиотеке продолжаются встречи в рамках библиотечно-музыкальных сезонов. Очередная лекция пройдет 23 мая, начало в 18:00.
Гости узнают теорию музыки, идеи композиторов, затем послушают отрывки произведений, которые обретают новые смыслы. Спикер – художественный руководитель и главный дирижер оркестра "Камерата Сибири" Фаузия Тажина. В этот раз она раскроет тюменцам тему драматургии в музыке на примере струнного квартета Франца Шуберта "Девушка и смерть".
"В театре, в фильмах, когда мы видим разных персонажей, слышим их реплики и диалоги, мы понимаем, каков характер их взаимодействия. В музыке взаимодействие героев, тем и образов нелегко заметить. Особенно это актуально для таких сложных музыкальных форм, как соната. На нашей предстоящей встрече посмотрим, из чего состоит эта форма, как она обеспечивает развитие музыкальных образов", – отмечает Фаузия Тажина.
Вход на событие свободный.
Библиотечно-музыкальные сезоны – подарок Менделеевки горожанам на 105-летие библиотеки, которое празднуется в 2025 году. Они проходят раз в квартал и посвящены определенной теме. Следующая лекция состоится в августе.
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