"Летать было моей мечтой": Герой России Дамир Юсупов выступил перед госслужащими из Тюменской области

Фото: Российское общество "Знание"

Просветительская встреча состоялась на площадке Учебного центра МЧС в Тюмени. Слушателями стали сотрудники ведомства. Организатором выступило Общество "Знание".

Мероприятие прошло в рамках проекта Знание.Государство. Российский пилот Дамир Юсупов получил звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях.

В августе 2019 года самолет "Уральских авиалиний" Airbus A321-211 под командованием Юсупова, следовавший по маршруту Москва–Симферополь, вскоре после взлета столкнулся со стаей птиц. Несмотря на повреждение обоих двигателей и невозможность вернуться на аэродром, экипаж сумел совершить посадку на кукурузном поле с полными баками горючего. Все находившиеся на борту 233 человека — пассажиры и члены экипажа — остались живы.

Также звания Герой России удостоен второй пилот рейса Георгий Мурзин, остальные члены экипажа награждены Орденами Мужества.

Встреча прошла в формате открытого диалога. В качестве модератора выступила директор филиала Общества "Знание" в Тюменской области Екатерина Шилова. В начале мероприятия Дамир Юсупов рассказал госслужащим о том, что с детства мечтал о небе, но обучение на пилота начал только в 32 года.

"Когда я принял это решение, папа пошутил, что в моём возрасте уже на пенсию уходят. Но я сделал это прежде всего, чтобы успокоиться. Очень переживал и решил просто попробовать. Не надеялся на многое, но это было моей мечтой – поступить, закончить обучение и начать летать", – отметил он.

Также он рассказал, как прошел его самый первый рабочий рейс в "Уральских авиалиниях" и подробно поделился историей той самой аварийной посадки.

"В самолет попали 13 птиц — это чайки, крупные птицы с размахом крыльев около полутора метров и весом чуть более килограмма. В левый двигатель попало три птицы, одна из них повредила датчик реверса, в правый двигатель попали две птицы, из-за чего его тяга снизилась на 20%, но мы еще об этом не знали. После столкновения сработала сигнализация, мы набирали плавно высоту. Из-за того, что наше внимание было отвлечено на ситуацию с птицами, мы забыли убрать шасси", – рассказал он.

Отдельное внимание лектор остановил на ценности профессионализма в жизни человека, умению грамотно формулировать цели и значимости слаженной командной работы, которая позволяет объединить усилия и справится со сложностями в экстремальных ситуациях.

Знание.Государство – это просветительский проект Общества "Знание" для государственных служащих с целью повышения их осведомленности об истории, культуре и экономике России, задачах СВО, геополитике. В рамках проекта проходят лекции и федеральные трансляции из мультимедийных студий "Знания".