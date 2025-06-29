Своевременное обращение к врачам помогло выявить онкологию у пожилой тюменки

Заметив на правой груди уплотнение, 65-летняя жительница Тюмени пошла на прием к врачу. В поликлинике провели УЗИ, маммографию — и нашли опухоль в правой молочной железе. В левой диагностировали микрокальцинаты— мелкие отложения солей кальция, которые могут указывать на ранние проявления злокачественного процесса.

Пациентку направили в Медицинский город. После дообследования диагноз подтвердился: рак правой молочной железы II стадии. Справа — инвазивная форма, а в левой — начальная стадия развития злокачественной опухоли молочной железы (in situ), отдаленных метастазов нет. Врачи решили выполнить двустороннюю мастэктомию с биопсией сторожевых лимфоузлов с обеих сторон.

Операцию провел врач-онколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Лазарь Васильев. "Операция прошла без каких – либо осложнений. Удаленная опухоль оказалась большой, диаметром до 5,0 см", - рассказал доктор.

После операции на повторном МДК врачи определили дальнейшую тактику лечения. Пациентке назначили гормонотерапию, а также лучевую терапию на правую сторону, где опухоль достигла значительных размеров, - сообщает Надежда Унгефуг, пресс-секретарь Медицинского города (г. Тюмень).