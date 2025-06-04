Тюменские врачи выполнили уникальные операции на удвоенных почках

Тюменские врачи выполнили уникальные операции на удвоенных почках

Онкологи и урологи клиники "Нефтяник" избавили двух пациенток от боли, сохранив органы.

Патология - удвоение почек у взрослых - это редкость в клинической практике. Чаще всего данная особенность организма ведет к постепенной гибели почки и сепсису.

Пациентка 45 лет поступила в клинику с полным удвоением левой почки и резвившимся гидронефрозом, постоянными атаками пиелонефрита. Из-за высокого риска инфекционных осложнений было принято решение удалить часть органа, сохранив его функционал. Малотравматичную операцию с применением современных методов эндовидеохирургической техники провели онколог Антон Панин и уролог Тагир Сайдов.

У пациентки 48 лет на удвоенной почке была опухоль. Вместе с удалением новообразования врачи выполнили резекцию органа, сохранив его функционал.

"Современный подход к хирургическому лечению опухолей почки предполагает органосберегающее лечение там, где это возможно. Нам удалось полностью удалить опухоль, сохранив при этом функционирующие половины удвоенной почки. Такой подход позволяет сохранить качество жизни на высоком уровне и значительно сокращает сроки реабилитации", - уточнил врач хирург-онколог Антон Панин.

Фото - Департамент здравоохранения Тюменской области.