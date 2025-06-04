В Тюмени проходит Кубок главы по плаванию

14:16 04 июня 2025
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Спортивный комплекс "Зодчий" стал ареной для заплывов в рамках Кубка главы города Тюмени, который приурочен ко Дню Защиты детей.

На этом масштабном событии собрались около 600 юных пловцов из Тюмени, Ишима, Заводоуковска, Сургута и Тобольска.

На торжественной церемонии открытия слово взял директор департамента по спорту и молодежной политике города Тюмени Дмитрий Фабричников. Он пожелал всем участникам честной борьбы и ярких побед.

Соревнования собрали детей старше восьми лет, которые будут показывать свои навыки на дистанциях разной длины и в различных стилях плавания. Юные спортсмены будут бороться за медали, дипломы и кубки до 5 июня. 

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