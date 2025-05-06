Именем подполковника Рудзевича планируют назвать одну из улиц Тюмени

Улица Евгения Рудзевича может появиться в улично-дорожной сети территории планировочного района № 19 "Плехановский" по инициативе Войсковой части 56602 Минобороны РФ, сообщили в администрации Тюмени.

На очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени будет рассматриваться предложение от Войсковой части 56602 Министерства обороны Российской Федерации о присвоении безымянному элементу улично-дорожной сети территории планировочного района № 19 "Плехановский" имени Евгения Геннадьевича Рудзевича. Желающие выразить мнение касательно предложения до 26 мая этого года могут обратиться по адресу: Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330 (секретарь комиссии: Улесова Наталья Викторовна), тел. 51-00-94, e-mail: UlesovaNV@tyumen-city.ru.

Евгений Рудзевич родом из Тюмени, учился в школе №57, в 1993 году поступил в ТВВИКУ, после окончания служил в Волгоградской области. С 2002 до увольнения в запас в 2013 году работал начальником курса факультета подготовки курсантов ТВВИКУ.

Участник специальной военной операции, ветеран боевых действий, командир 1-го саперного батальона 90 саперного полка, подполковник, дважды награжден орденом Мужества, медалью Суворова, медалью "За воинскую доблесть" I степени.

В предложении указано, что присвоении имени полковника одной из улиц Тюмени просит личный состав и командование 90 саперного полка. В нем указано, что с момента частичной мобилизации, с октября 2022 года, Рудзевич выполнял задачи в ДНР, Белгородской и Курской областях. 1 саперный батальон 90 саперного полка под его руководством провел огромную работу в инженерном и фортификационном оборудовании оборонительных рубежей, более 200 километров траншей и ходов сообщений, более 1 100 железобетонных укрытий, установлено более 100 тысяч противотанковых и противопехотных минных полей". 19 августа 2024 года героически погиб при выполнении боевой задачи на территории Курской области.