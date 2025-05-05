В Тобольске открыли стелы в память о героях Великой Отечественной войны

В Тобольске состоялось торжественное открытие памятных стел, посвященных героям Великой Отечественной войны. Сейчас на Аллее Славы - 14 памятных стел, 4 из них открыли сегодня, 5 мая.

"Подвиги героев — пример беззаветной любви к Родине и истинного мужества. Мы обязаны сохранить память о них для будущих поколений", - сказал глава Тобольска Петр Вагин.

Стелу Петру Алексеевичу Бабичеву, Герою Советского Союза, командиру взвода пешей разведки, участнику Сталинградской битвы открыли вместе с его дочерью, Светланой Черкасовой.

Пётр Алексеевич Бабичев особое мужество проявил в сражениях за Дунай, где его взвод стойко удерживал плацдарм, уничтожив и взяв в плен противника вместе с боевой техникой.

Николай Яковлевич Сотников, Герой Советского Союза. Отличился во время Висло-Одерской наступательной операции. Со своим пулеметным расчетом обеспечил переправу стрелковой роты, вступив в бой с превосходящими силами врага. Тяжело раненный, ефрейтор Сотников покинул поле боя только после отражения последней контратаки.

Анатолий Николаевич Кадыров, полный кавалер ордена Славы. Воевал в полковой разведке на Западном и 3-м Белорусском фронтах. Неоднократно добывал ценные сведения и документы для командования. Погиб в бою 19 ноября 1944 года.

Александр Иванович Кирьянов, полный кавалер ордена Славы, гвардии младший лейтенант, старший воздушный стрелок. Совершил более 200 боевых вылетов, уничтожив множество сил противника и проявив беспримерное мужество.