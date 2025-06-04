Задержан тоболяк, воровавший велосипеды из подъездов

В Тобольске в полицию поступили жалобы от женщин, ставших жертвами кражи велосипедов. Обе хранительницы оставляли свои двухколесные средства передвижения на лестничных клетках своих многоквартирных домов в 4 микрорайоне и на улице Октябрьской. Ущерб, по оценкам, составил 30 тысяч рублей у одной и 15 тысяч у другой.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 46-летний мужчина, ранее имевший проблемы с законом. Он был задержан и доставлен в отделение полиции, где признал свою вину. По его словам, он целенаправленно искал велосипеды в подъездах, чтобы потом сдать их в комиссионный магазин и заработать на этом.

На данный момент один из украденных велосипедов уже изъят полицией и будет возвращён законной владелице. По данным фактам возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.