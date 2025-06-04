В Тюменской области успешно опробирован механизм "Технологический брокер"

Производитель получает от нефтегазовых компаний оплачиваемый заказ на разработку и проведение испытаний опытного образца, сообщает Информационный центр Правительства Тюменской области.

Работа ведется через Нефтегазовый кластер Тюменской области. Заказ на разработку, реализация которого требует кооперации нескольких участников, формирует вертикально интегрированная нефтяная компания.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев: "Главная наша цель - помочь заказчику решить производственную задачу через создание нужной ему продукции или технологии, используя компетенции, опыт, производственные и людские ресурсы предприятий Тюменской области, а так же научную базу тюменских вузов".

Благодаря этому механизму уже реализовано 12 проектов. Проект "Технологический брокер" был презентован на II Технологическом саммите TNF в Тюмени в 2024 году.