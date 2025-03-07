Моор: женщины являются героями Тюменской земли

Губернатор Тюменской области Александр Моор накануне Международного женского дня поздравил с праздником женщин – ветеранов Великой Отечественной войны, активисток ветеранского движения, участниц специальной военной операции, матерей бойцов СВО.

По инициативе президента России Владимира Путина 2025 год объявлен в стране Годом защитника Отечества, отметил губернатор. В Тюменской области этот год посвящен героям всех поколений.

"Уверенно могу сказать, что женщины являются героями нашей Тюменской земли. Сегодня здесь присутствуют труженицы тыла, жительницы блокадного Ленинграда, бывшие малолетние узницы фашистских концлагерей. Все мы преклоняемся перед их мужеством и героизмом! На своих хрупких плечах эти женщины вынесли все тяготы войны и послевоенного времени, а самое главное – сохранили силу духа и любовь к жизни", – подчеркнул Александр Моор.

Губернатор отметил важную роль участниц ветеранского общественного движения в работе по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодого поколения.

Теплые слова признательности губернатор адресовал женщинам, которые сегодня проявляют мужество и стойкость в зоне специальной военной операции – спасают наших бойцов, оказывают им медицинскую помощь, помогают восстановиться после тяжелых ранений. Особую благодарность губернатор выразил мамам ветеранов боевых действий и участников СВО.

"Вместе с вами я горжусь нашими ребятами – настоящими защитниками Отечества. Благодарю вас за воспитание таких сыновей", – сказал Александр Моор.

Глава региона пожелал женщинам крепкого здоровья, активного долголетия, семейного благополучия и хорошего настроения.