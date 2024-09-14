Тюменские медиаспециалисты могут посетить бесплатную лекцию от экспертов

20 сентября в 18 часов в большом зале мультицентра "Контора пароходства" пройдет образовательная встреча для дизайнеров, контент- и видеомейкеров Тюмени. В программе — лекции о создании продающего контента и поиске своих клиентов. Участие бесплатное по регистрации в сообществе "Конторы пароходства" во ВКонтакте.

В 18:10 начнется лекция "Как создать продающий контент" от Рауфа Исмаилова — сооснователя медиаагентства Vrek. На встрече он расскажет, как бренду заявить о себе с помощью контента, какой должна быть контент-стратегия и коммуникация с аудиторией.

С 19:40 до 21:00 с лекцией и воркшопом "Как жить, а не выживать в мире креатива? Как найти своего клиента?" выступит Макс Пичугин — дизайнер, арт-директор и сооснователь креативного бюро "ПИНК". Он поделится информацией о стратегии позиционирования, принципах ценообразования и ключевых аспектах взаимодействия с клиентами.

Встречу для медиаспециалистов проводит команда программы поддержки создателей — ежегодного проекта мультицентра "Контора пароходства". С 2020-го года 366 создателей из Тюмени и Тюменской области подали заявку на участие и 127 из них выиграли поддержку: запись трека на студии, консультацию по ведению соцсетей, фотосъемку, сообщает Мегатюмень.