В Тюмени проходит ридинг-клуб по урбанистике

В Тюмени книжный магазин "Никто не спит" проведет очередную встречу урбанистического ридинг-клуба в это воскресенье, 28 февраля. Тюменцам предлагают обсудить эссе "Памятник архитектуры" из книги искусствоведа и архитектурного критика Григория Ревзина "Как устроен город".

"В философском эссе критически разрабатывается идея ценности исторического материала — в нашем случае, здания и руин. Почему современное поколение защищает их? Всегда ли человечество заботилось об останках своей истории? Все эти острые темы вступают в диалог с реальными событиями на тюменской земле — из последних таким стала новость о сносе здания первого в городе уездного училища по адресу ул. Семакова, 10", — рассказывает организатор ридинг-клуба Настя Золотова.

Всех желающих обсудить эссе Григория Ревзина и судьбы исторических памятников ждут на встречу ридинг-клуба 28 февраля в 15:00 в книжном магазине "Никто не спит" (ул. 8 Марта, 2, к.1).

В прошлом году в "Никто не спит" начали проходить собрания и обсуждения урбанистической литературы — ридинг-клуб. На него приглашают всех, кто интересуется городским устройством, архитектурой и социокультурными аспектами урбанизма.

"Мы успели поговорить о книге Джейн Джекобс "Жизнь и смерть больших американских городов" и о сборнике Грэхема Уэйда "Dream Cities. 7 урбанистических идей, которые сформировали мир", а впереди нас ждет множество книг и статей о психологии городских жителей, экономике городской жизни и о многом другом", — делятся организаторы.

Подробности — в группе книжного магазина "Никто не спит" "ВКонтакте" и в профиле в Инстаграм.