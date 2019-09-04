Участники ТНФ-2019 опробуют турмаршрут "Черное золото Сибири"

На Тюменском нефтегазовом форуме состоится презентация туристического маршрута "Черное золото Сибири". Желающие смогут лично оценить его уникальность и насыщенность программы.

Тур "Черное золото Сибири" рассчитан на один день. Начнется он с экскурсии по Тюмени. Затем группа отправится в музей Тюменского индустриального университета, где представлены экспонаты геологической техники: макеты станка-качалки для глубинно-насосной добычи нефти, деревянных буровых вышек нефтяных промыслов конца 19 - начала 20 веков, бурильной установки. Здесь же гости увидят коллекцию монет, принадлежавших Дмитрию Менделееву, а также технические новинки, которыми при жизни интересовался ученый.

Познавательная часть тура пройдет на учебном полигоне в Успенке в 30 км от Тюмени, где находится буровая установка высотой 43 метра и грузоподъемностью 150 тонн. Здесь туристы переоденутся в костюмы нефтяников, пройдут посвящение и подкрепятся горячей ухой.

"Туристы посмотрят на большую буровую вышку и штанговый насос. Будет и настоящее гастрономическое приключение - мы готовим уху "с нефтью", пробуем ее. Рецепт держим в секрете, несмотря на то, что многие просят его передать. Все боятся сначала есть, но потом, когда попробуют, понимают, насколько это вкусно", - рассказала Мария Трофимова.

Тюменский нефтегазовый - главный отраслевой форум России, ежегодно собирающий более 2 тыс. экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. Мероприятие включает различные форматы работы в рамках деловой программы и выставку инновационных технологий и разработок в области ТЭК.

В 2019 году заявки на участие в работе Тюменского нефтегазового форума направили более 300 компаний. В их числе "Новатэк", ЛУКОЙЛ, "Газпром нефть", СИБУР. На форуме будут все крупные игроки рынка, федеральные спикеры, ведущие эксперты нефтегазовой промышленности. А представители малого и среднего бизнеса поучаствуют в "Технологических днях", где презентуют проекты экспертному совету компаний-заказчиков.