На нефтегазовом форуме в Тюмени будут говорить о налогах, нефтехимии, экологии и цифровизации отрасли

Ключевыми темами X Тюменского нефтегазового форума в 2019 году станут налоговая политика в нефтедобывающей отрасли, нефтехимия, ТЭК и экологическая безопасность, цифровизация нефтегазовой отрасли, геология и геофизика, сообщается на сайте правительства.

Участникам форума также предложат внефорумную программу культурных и спортивных мероприятий, она будет направлена на создание позитивного имиджа региона.

Форум пройдет в Тюмени 17-19 сентября. Участие в нем примут топ-менеджеры крупных нефтегазовых компаний, представители федеральных министерств, зарубежные эксперты.

В 2018 году Тюменский нефтегазовый форум собрал 130 экспертов, более двух тысяч участников из 20 стран. Были подписаны 9 соглашений, в том числе с компаниями "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".