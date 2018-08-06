На нефтегазовом форуме в Тюмени обсудят умные технологии в ТЭК

IX Тюменский нефтегазовый форум пройдет в областном центре 19 и 20 сентября. На этот раз деловое мероприятие, объединяющее профессионалов нефтегазовой индустрии, будет посвящено "умным" технологиям в ТЭК, в том числе — в сегменте разведки и добычи нефти.
В форуме примут участие более 2 тысяч человек из 80 городов России и стран зарубежья, в том числе 16 специалистов отрасли из 16 государств. Это официальные лица ПАО "Лукойл", Schlumberger, ПАО "Транснефть", Total, ОАО "Сургутнефтегаз", ПАО "Газпром нефть", ПАО "НК "Роснефть", Baker Hughes, Microsoft и других компаний. Спикерами мероприятия станут министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и другие.
Среди ключевых направлений работы Тюменского нефтегазового форума в 2018 году пленарное совещание "Глобальная трансформация нефтегазового рынка: энергия роста", панельное совещание "Цифровизация в нефтегазовой индустрии: раскрывая потенциал будущего", круглый стол "IT-решения в нефтегазовой отрасли", выставка инновационных проектов, закупочные сессии и биржи деловых контактов.
Организаторами мероприятия являются правительство Тюменской области, министерство природных ресурсов и экологии РФ, Тюменский индустриальный университет.
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