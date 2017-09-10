Тюменский нефтегазовый форум соберет экспертов со всего мира

11:37 10 сентября 2017
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wecanconsult.ru
| Фото: wecanconsult.ru

Более двух тысяч российских и международных экспертов, готовых обсуждать проблемы нефтегазового сектора и искать пути их решения, соберет тюменский нефтегазовый форум, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Спикерами форума станут министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов, член правления ПАО "ЛУКОЙЛ", старший вице-президент по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров, учредитель и совладелец группы компаний New Stream Дмитрий Мазуров, президент Schlumberger по России и Центральной Азии Гекхан Сайг, президент DYNAenergetics Иан Грэйвз и многие другие. 

Отметим, Тюменский нефтегазовый форум входит в пятерку крупнейших отраслевых форумов в России. Он пройдет 20 и 21 сентября в здании Западно-Сибирского инновационного центра. 

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