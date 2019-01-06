Добыча нефти в Уватском районе превысила показатель в 100 млн тонн

Накопленная добыча нефти по всем месторождениям юга Тюменской области по данным на 1 декабря 2018 года составила 100 млн 567 тыс. тонн. Ожидаемая добыча за год – 12,4 млн тонн.

Как сообщили в администрации Уватского района, основная часть приходится на долю Уватнефтегаза. Первое нефтяное месторождение компания открыла в 1970 году. Самой перспективной оказалась скважина №61-П на Кальчинском месторождении, пробуренная в 1992 году и вскрывшая мощный нефтенасыщенный пласт. С 2001 года реализуется Уватский проект, его текущие извлекаемые запасы составляют 408 млн тонн. В промышленной эксплуатации находятся 15 месторождений, пишет ИА "Тюменская линия".

Глава Уватского района Сергей Путмин заявил, что юбилейный показатель добычи нефти стал возможен благодаря работе многих коллективов и специалистов – ученых, управленцев, теоретиков и практиков, которые смогли проявить свои знания, таланты, а иногда и мужество.