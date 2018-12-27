В Увате добыли 100-миллионную тонну нефти

Усть-Тегусское месторождение. Фото предоставлено пресс-службой администрации Уватского района.

Накопленная добыча по всем месторождениям юга Тюменской области на 1 декабря составила 100 миллионов 567 тысяч тонн. Таковы данные государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. Юбилейную 100-миллионную тонну нефти добыли в Уватском районе.

Недропользователями на территории Уватского района являются ООО "РН-Уватнефтегаз", ООО "Газпромнефть-Хантос", ОАО "Сургутнефтегаз", ООО "ПИТ "СИБИНТЭК"", ООО "НордОст-Гео".

На долю Уватнефтегаза приходится основная часть добычи. Первое нефтяное месторождение компания открыла в 1970 году. Самой перспективной оказалась скважина №61-П на Кальчинском месторождении, пробуренная в 1992 году и вскрывшая мощный нефтенасыщенный пласт. С 2001 года реализуется Уватский проект. Его текущие извлекаемые запасы составляют 408 миллионов тонн. В промышленной эксплуатации находятся 15 месторождений, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

"Юбилейный показатель – это результат работы многих коллективов и огромного количества людей: теоретиков и практиков, ученых, управленцев, специалистов в самых разных отраслях, сумевших проявить знания, умения, талант, а иногда и мужество на уватской земле. Уверен, что мы идем к новым, еще большим успехам", – сказал Сергей Путмин.

Ожидается, что на юге Тюменской области за 2018 год будет добыто 12,4 миллиона тонн черного золота.