Тренды мирового инжиниринга обсудят в Тюмени

Участниками сессии-форума "Компьютерный инжиниринг в трансформации традиционных индустрий" в Тюмени станут представители тридцати бизнес-структур и вузов. Встреча пройдет 26 ноября в Школе перспективных исследований ТюмГУ.

Форум откроется лекцией "Актуальные тренды мирового инжиниринга" проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" НТИ Алексея Боровкова.

Темой круглых столов станут новые возможности цифрового двойника керна и трансформация традиционных индустрий Тюменской области. Воркшоп будет посвящен вездеходам, спецмашинам и их экспортным перспективам. В рамках сессии-форума состоится обсуждение технологических вызовов отрасли, собственного опыта реализации продуктовых программ предприятий и работа по выработке возможных проектов разработки новых продуктов для региональных предприятий с использованием технологии "цифровых двойников", сообщили в пресс-службе ТюмГУ.