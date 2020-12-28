Тюменские компании рассказали о переходе к бережливому производству

Предварительные итоги внедрения бережливого производства на тюменских предприятиях обсудили участники представители предприятий-участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", компаний, вузов и органов власти, вовлеченных в работу по внедрению бережливого производства.

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев сообщил, что на конец 2020 года в национальном проекте принимают участие 67 предприятий области. За время реализации мероприятий они реализовали 44 пилотных проекта по повышению производительности труда. Инструментам бережливого производства обучено более 870 человек. 2,7 тысячи работников предприятий прошли переобучение либо повысили свою квалификацию в целях повышения производительности труда.

Положительно оценена работа "фабрики процессов", в ходе тренинга на которой участники имеют возможность реализовать на практике теоретические знания об инструментах бережливого производства. За 2020 год тренинг прошли более 230 сотрудников предприятий, органов власти и местного самоуправления, а также образовательных учреждений.

Тюменские предприятия-участники национального проекта: "Тюмень Прибор", "Лесные технологии", "Тюменьмолоко", ПК "Тюменские металлоконструкции" - представили свой опыт и планы в области внедрения инструментов бережливого производства. Представители предприятий – выпускники бесплатной образовательной программы обучения "Лидеры производительности" раскрыли суть обучения и призвали тех, кто еще не участвовал в обучении, пройти модульную программу и получить новый опыт.

Об опыте внедрения бережливого производства на предприятиях в "региональном сегменте" государственной программы "Повышение конкурентоспособности" рассказала представитель ООО "Эра-98" Мария Лисовиченко. Примеры реализации проектов повышения производительности труда на малых предприятиях привел генеральный директор ООО "Платформа развития бизнеса" Евгений Худышкин.

Свою производственную систему представили АО "ЮТэйр-Инжиниринг" и ООО "СВЕЗА Тюмень". Эти предприятия самостоятельно внедряют бережливое производство не первый год. Опыт АО "ЮТэйр-Инжиниринг" презентовал директор по стратегическому развитию и инновациям компании Сергей Гусаров.

Руководитель службы по развитию бизнес системы ООО "СВЕЗА Тюмень" Максим Богачев сделал акцент на внутреннюю мотивацию сотрудников, являющуюся одним из главных стимулов для внедрения и развития изменений в производственную систему, а также на инструменты визуализации.

Очень важным в процессе внедрения инструментов бережливого производства остается обучение. Это отметили в своем выступлении проректор по образовательной деятельности Тюменского индустриального университета Людмила Габышева и руководитель Регионального центра компетенций в Тюменской области Герман Прочный.

В заключение встречи Владимир Сысоев напомнил участникам о важности тиражирования лучших практик, мотивации персонала к изменениям и необходимости развития института наставничества на предприятиях, сообщили в департаменте экономики Тюменской области.