Специалисты "Работы России" помогает жителям Викуловского района начинать бизнес

Заседание Женского клуба, посвященное открытию своего бизнеса, прошло в Викуловской школе. Его организовали специалисты кадрового центра "Работа России" по Викуловскому району.

Руководитель экономического отдела Варвара Сиюткина рассказала о правилах открытия бизнеса, налогах и льготах для малых предприятий. Это помогло многим лучше разобраться в законах и документах.

Екатерина Пономарева, начальник местного отделения Кадрового центра "Работа России", объяснила, как государство помогает начинающим предпринимателям и как служба занятости поддерживает тех, кто хочет заняться своим делом.

Особенно воодушевилась семья Лариных, которые давно мечтали открыть свое дело. Эксперты помогли им написать хороший бизнес-план и посоветовали заниматься разведением животных, ведь именно это у семьи получается лучше всего. Специалисты рассказали, как правильно распределять ресурсы и постепенно развивать хозяйство.

Теперь Ларины уверены, что смогут справиться со всеми трудностями и создать успешный проект. По словам Ларисы Лариной, поддержка профессионалов дала ей чувство уверенности и готовность двигаться вперед.

По материалам департамента труда и занятости Тюменской области.