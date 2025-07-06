Как не конфликтовать в общественном транспорте

Как бороться с агрессией в общественном транспорте рассказала Екатерина Быкова, психолог-психоаналитик регионального центра "Семья".

– Агрессия в транспорте часто становится результатом накопившихся эмоций, а не только непосредственных конфликтов. Подобно химическому осадку, она проявляется как реакция на различные раздражители – личные переживания, внутренние противоречия. Так, например, кондуктор просит оплатить проезд, пассажир воспринимает это как нарушение границ, а дальше в дело вступает наше восприятие – оно может интерпретировать взгляд, тон голоса или жест как провокацию, – считает психолог.

Специалист уверена: если общественный транспорт и его пространство регулярно вызывают злость, для начала стоит разобраться в себе.

– Возможно, вами управляют бессознательные процессы, – продолжает Екатерина Быкова. – Такие как подавленный стресс или тревога, чувство потери контроля, гиперчувствительность к нарушению личных границ, проекция собственного дискомфорта, перфекционизм или высокие ожидания. Если вы бессознательно ждете, что все должно быть удобно и быстро, реальность вызывает фрустрацию.

Злость в моменте лучше куда-то спроецировать адаптивным способом: порвать листок бумаги, например, взятый из своей сумки, особенно раздражительным можно носить в кармане шарик су-джок, покалывание на ладонях даст разрядку. Если раздражение слишком сильное, возможно, стоит разобраться с тревожностью или внутренними конфликтами у психолога.

Рекомендации психолога, как можно улучшить обстановку в общественном транспорте

1. Четкие правила (все знают, где входить/выходить, как платить, кому уступать);

2. Контроль (если кто-то нарушает порядок, водитель или охрана реагируют);

3. Понимание общей цели (все хотят доехать быстро и без проблем, а не толкаться);

4. Вознаграждение за культуру (например, скидки (одна бесплатная поездка в неделю), - сообщает Тюменская область сегодня.