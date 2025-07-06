В Тюмени стартует вторая смена "Отрядов мэра"

7 июля в Тюмени начнется вторая смена "Отрядов мэра". На работу выйдут 1 тыс. 950 "муравьев". Подросткам от 14 до 17 лет предстоит отработать по три часа 10 рабочих дней, то есть до 18 июля. Для них предусмотрена зарплата 5 тыс. 853,91 руб.
Тем временем продолжает формироваться резерв на третью смену "Отрядов", которая продлится с 4 по 15 августа.
Напомним, что нынче в "Отрядах мэра" смогут поработать 5000 ребят, для них предусмотрено порядка 50 профессий.
Всего же летом будет трудоустроено более 9,4 тыс. подростков: кроме "Отрядов", ребята поработают на тюменских предприятиях, - сообщает Вслух.ру.
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