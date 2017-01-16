Тюмень примет международный инженерный чемпионат

Более 300 студентов из 16 вузов России приедут в Тюмень на отборочный этап пятого международного инженерного чемпионата "Case in". Торжественное открытие мероприятия состоится 2 марта на площадке Тюменского индустриального университета.

Как сообщили в областном департаменте образования, чемпионат включает 85 отборочных этапов на площадках 47 ведущих технических вузов России и стран СНГ. Ребятам необходимо за 10 дней решить инженерный кейс и защитить свои идеи перед экспертной комиссией, в которую входят учёные и представители профильных компаний. В Тюмени пройдет отборочный тур по 2 направлениям: электроэнергетика и нефтегазовое дело.

В финале, который состоится в Москве 30 и 31 мая, команды-победители отборочных этапов будут бороться за звание лучших инженерных студенческих команд и стажировку в ведущих отраслевых компаниях.