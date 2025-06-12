Тюменка отправится на чемпионат в Японию

Тюменская каратистка Ольга Иванова из Ишима заняла второе место на всероссийских соревнованиях "Кубок АКР", которые прошли 31 мая на арене Московского центра боевых искусств. Она взяла серебро в своей весовой категории.

Сегодня девушка занимается в местном клубе кекусинкай "Атэми", карате она посвятила святила практически всю жизнь. Путь к успеху начался в 33 года, когда Ольга случайно заглянула в секцию, сопровождая дочь подруги.

– Сперва я занималась просто для себя, даже не сдавала на пояса. А потом случились первые соревнования и меня взял азарт, почему у меня до сих пор нет зеленого пояса, синего, черного? Я ведь хорошо бьюсь, – рассказала спортсменка.

Победы начались почти сразу. Сегодня за ее плечами впечатляющий список достижений: двукратная чемпионка Европы, чемпионка мира 2012 года, многократный призер международных первенств. В 2018 году стала мастером спорта международного класса по Киокусинкай. В ноябре 2022 года Ольга вновь подтвердила свой высокий уровень мастерства, став чемпионкой мира на фестивале IASKF, который проходил в Орле.

Спортивную жизнь Ольга совмещает с адвокатурой, отмечая, что со временем стала более принципиальной в своих решениях: "В спорте и в работе меня устраивает только победа".

В этом году Ольга Иванова поедет защищать честь России на чемпионате мира. Он пройдет в Японии осенью, - сообщает Тюменская область сегодня.