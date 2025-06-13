20 июня начнут работать приемные комиссии вузов в Тюмени

В Тюмени стартует приемная кампания в вузах. Абитуриенты смогут подавать документы с 20 июня. Сделать это можно лично в приемных комиссиях, через электронные сервисы вузов, через суперсервис на госуслугах "Поступление в вуз онлайн". Либо направить письмом, по Почте России.



Приемные комиссии вузов Тюмени:

- Тюменский государственный университет: 625003, Тюмень, ул. Ленина, 16, каб. 102. Тел. 8-800-700-05-53 (звонок по России бесплатный), 8 (3452) 59-77-59.

- Тюменский индустриальный университет: 625000, Тюмень, ул. Республики, 47. Тел. 8 (3452) 28 30 30, 68 57 66.

- Государственный аграрный университет Северного Зауралья: 625003, Тюмень, ул. Республики, 13. Тел. 8 (3452) 29-01-00.

- Тюменский государственный медицинский университет: 625023, Тюмень, ул. Одесская, 52 (1 учебный корпус). Тел. 8 (3452) 690-750.

- Тюменский государственный институт культуры: 625003, Тюмень, ул. Республики, 19. Тел.: 8 (3452) 29-70-86.



Горячая линия "Прием в вуз" Минобрнауки РФ: 8-800-301-44-55, сайт https://priemvuz.ru/.



Прием документов от абитуриентов без дополнительных экзаменов, только по результатам ЕГЭ, продлится до 25 июля, - сообщает Вслух.ру.