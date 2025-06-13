Какие работы в саду можно проводить летом, рассказал агроном

Какие работы можно проводить, чтобы получить большой урожай, рассказал агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Иван Григорьев.

"В начале июня появляются гусеницы плодожорки, листовертки и других вредителей, желающих полакомиться молодыми завязями. Также нередко с приходом тепла наблюдается лет гусениц шелкопряда на паутинках. Если не принять меры борьбы с этими вредителями, то есть риск потерять не только урожай, но и сами деревья. Лучше использовать биологические препараты: Лепидоцид, Битоксибациллин или Фитоверм. Эти препараты действуют эффективно, но при этом не вредят человеку. Если ситуация вышла из-под контроля, и речь идет уже о спасении не урожая, а всего дерева, то стоит применить химический инсектицид, например, Децис Профи. Эти приемы помогут избавиться еще и от тли".

Вредителей в начале лета на яблоне начинает проявляться такое заболевание как парша. Проявляется она в виде небольших коричневых пятен. Для борьбы с паршой необходима обработка медьсодержащим препаратом. Например, бордоской жидкостью. Также можно применять биологические препараты Алирин и Гамаир.

"Сейчас происходит массовое цветение садовой клубники и земляники. Для увеличения количества завязей можно обработать растения раствором борной или янтарной кислоты. Кроме того, можно использовать препарат Эмистим.

Также не нужно забывать о подкормках. Все садовые культуры благодарно отзовутся на некорневую обработку раствором гумата с микроэлементами. Это укрепит растения и позволит в полной мере использовать макроэлементы, - сообщает АиФ-Тюмень.