Опытная огородница рассказала, какие работы провести в саду в июне

В июне начинаются первые сборы жимолости и садовой земляники. В последнее время наблюдается тенденция повреждения их птицами. Как отметила опытный садовод Нина Щербакова, уже сейчас нужно позаботиться о защите: для этого есть специальные сетки, которые накидывают на кустарники или грядки, чтобы птицы не смогли достать ягоды. Также можно устанавливать шумовые отпугивающие устройства (трещотки, железные прутья с надетыми на них железными банками, шуршащие ленты на высоких палках и пр.) или пугало, напоминающее силуэт человека.

– В посадках земляники садовой следует регулярно удалять усы, если вы не собираетесь в этом сезоне размножать эти сорта, – добавила эксперт.

В период массового цветения кусты земляники можно полить под корень минеральным удобрением Маг-Бор (1 столовая ложка на 10 литров воды) для хорошей завязываемости и улучшения вкусовых качеств ягод. После полного сбора урожая в обязательном порядке нужно обработать кусты от вредителей и болезней и сделать корневую подкормку монокалий фосфатом с целью повышения урожайности в следующем сезоне и усиления морозоустойчивости, - сообщает Тюменская область сегодня.