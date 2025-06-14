Всемирный день донора отмечают тюменцы

Всемирный день донора отмечают 14 июня. К тюменским донорам обратился главный врач Областной станции переливания крови Александр Гаврилей: "Выражаю искреннюю благодарность всем, кто участвует в донорстве, сдает кровь и компоненты крови. Ваша поддержка и щедрость играет важную роль в спасении жизней. Благодаря вам, тысячи пациентов обеспечиваются необходимыми компонентами крови, спасаются жизни тех, кому переливание крови необходимо по жизненным показаниям", - говорится в поздравлении руководителя станции переливания крови. Александр Гаврилей пожелал всем донорам здоровья и успехов.

Специалисты станции напоминают, что по закону РФ, донором может стать дееспособное лицо, являющееся гражданином РФ, либо иностранные граждане, проживающие на территории РФ на законных основаниях не менее одного года или лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, изъявившие добровольное желание сдать кровь и (или) ее компоненты, прошедшие медицинское обследование и не имеющие противопоказаний.

Если все эти условия соблюдены, то нужно выбрать медучреждение, записаться на сдачу крови по телефону или через личный кабинет на Госуслугах, пройдите обследование у врача-трансфузиолога, по результатам которых он выдаст рекомендации. Там же подскажут, как подготовиться к сдаче крови.

После сдачи крови необходимо спокойно посидеть еще 10-15 минут, а повязку можно снимать только через 3-4 часа. Физические нагрузки в этот день исключены.

Донору выдается справка, которая дает право на 2 оплачиваемых дня отдыха (ст. 186 ТК РФ). А также денежная компенсация на питание. Мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, женщины – не более четырех раз. Интервал между процедурами - 60 дней, - сообщает Ирина Чубарь, пресс-секретарь Станции переливания крови (г. Тюмень).