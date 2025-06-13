Рецепт мороженого с хреном раскрыла Лариса Невидайло

10 июня отмечался Всемирный день мороженого. Мороженое – это только эскимо или пломбир в вафельном стаканчике. Оно может быть диетическим, или как в древних сибирских рецептах, или… с хреном. Поверьте, кулинарная вселенная умеет удивлять.
– Я люблю простое сливочное мороженое. Этот вкус переносит в детство, – делится с изданием "Тюменская область сегодня" создатель ресторанной сети Лариса Невидайло.
При этом бизнесвумен не боится экспериментов – ее шеф-повара угощают гостей удивительными сочетаниями. К примеру, сливочным мороженым со щавелем и хреном.
Ингредиенты:
сливки 33-процентные – 400 мл, молоко – 400 мл, желток – 8 куриных яиц, сахар – 80 г, хрен консервированный – 260 г, соль – 4 г, щавель – 500 г.
Приготовление:
1) Предварительно щавель пробить блендером и отцедить сок через марлю.
2) Смешать сливки, желтки, сахар и соль и нагреть все до 67 градусов, постоянно помешивая.
3) В молочно-сливочную смесь добавить сок щавеля и консервированный хрен, перемешать и остудить на ледяной бане.
4) Готовую смесь убрать в контейнеры и заморозить в течение 18 часов, - сообщает Тюменская область сегодня.
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