Рецепт мороженого с хреном раскрыла Лариса Невидайло

10 июня отмечался Всемирный день мороженого. Мороженое – это только эскимо или пломбир в вафельном стаканчике. Оно может быть диетическим, или как в древних сибирских рецептах, или… с хреном. Поверьте, кулинарная вселенная умеет удивлять.



– Я люблю простое сливочное мороженое. Этот вкус переносит в детство, – делится с изданием "Тюменская область сегодня" создатель ресторанной сети Лариса Невидайло.

При этом бизнесвумен не боится экспериментов – ее шеф-повара угощают гостей удивительными сочетаниями. К примеру, сливочным мороженым со щавелем и хреном.

Ингредиенты:

сливки 33-процентные – 400 мл, молоко – 400 мл, желток – 8 куриных яиц, сахар – 80 г, хрен консервированный – 260 г, соль – 4 г, щавель – 500 г.

Приготовление:

1) Предварительно щавель пробить блендером и отцедить сок через марлю.

2) Смешать сливки, желтки, сахар и соль и нагреть все до 67 градусов, постоянно помешивая.

3) В молочно-сливочную смесь добавить сок щавеля и консервированный хрен, перемешать и остудить на ледяной бане.

4) Готовую смесь убрать в контейнеры и заморозить в течение 18 часов, - сообщает Тюменская область сегодня.