Чрезмерное употребление некоторых фруктов может привести к фитобеозару

Фитобеозар - плотный конкремент желудочно-кишечном тракта, образующийся из непереваренной растительной клетчатки. На них приходится 70-94% желудочных камней. Обычно фитобезоары обнаруживаются в желудке, в 78% случаях, но иногда могут возникать или мигрировать в тонкий кишечник, вызывая закупорку в тонком кишечнике.

"Безоары могут протекать бессимптомно или проявляться различными желудочно-кишечными симптомами. Клиническая картина характеризуется болью в животе и его вздутием, рвотой, тошнотой, чувством насыщения, нарушением глотания, анорексией, потерей веса, желудочно-кишечным кровотечением и запором", - рассказала врач-гастроэнтеролог Тюменского кардиоцентра Ольга Рябовол.

Формирование фитобезоара в желудке происходит в результате употребления в пищу больших количеств кедровых орехов, дикой груши, винограда. Отдельно описаны диспиросбезоары, формирующиеся из хурмы, вязкие свойства которой приводят к слипанию частей хурмы в плотную массу с последующим формированием комка.

Как отмечает эксперт, у большинства пациентов с безоарами в анамнезе были операции на органах брюшной полости; однако дополнительными распространенными факторами являются плохое пережевывание пищи, чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки, - сообщает АиФ-Тюмень.