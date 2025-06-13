Сколько готовы платить менеджерам в Тюмени

В организациях Тюменской области 171 место для менеджеров. Без указания специализации, им готовы платить до 73 тыс. 599 руб. Могут трудоустроиться 105 менеджеров по персоналу, для них предусмотрен заработок до 49 тыс. руб.

Менеджеры в коммерческой деятельности будут получать до 61 тыс. 636 руб., менеджеры по продажам – до 59 тыс. 791 руб. Открыто 34 и 103 вакансии соответственно.

Кроме того, есть работа для 16 менеджеров в финансово-экономических и административных подразделениях. У них заработок составит до 50 тыс. руб.

Менеджер по рекламе сможет получать до 120 тыс. рублей, требуется один специалист.

Всего в банке вакансий службы занятости 148 рабочих специальностей и 189 профессий служащих. Интерактивный сайт департамента труда и занятости населения: https://czn.72to.ru/, - сообщает Вслух.ру.