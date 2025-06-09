Пешеходная улица Тюмени осталась без сцены

Сцену с улицы Дзержинского перенесли на площадку рядом с Фиджитал-центром, находящемся на левом берегу реки Туры, сообщил глава города Максим Афанасьев.
"Сцена с улицы Дзержинского перенесена на площадку рядом с Фиджитал-центром. Я ранее писал, что на набережной, со стороны улице Береговой, создается современная спортивная площадка", - написал Афанасьев в всоем телеграм-канале.
Глава города подчеркнул, что проект реализуется за счет внебюджетных средств.
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