О плюсах букетов из сухоцветов рассказала флорист

По мнению тюменского флориста Ксении Розовой, букеты из сухоцветов – это, в первую очередь, долговечность и минимум ухода.
– Сухоцветам не нужна даже вода, а еще они часто продаются вместе с подставкой. Они легко переносят перепады температур и холод. Такие букеты могут простоять несколько месяцев, а их владельцу придется прилагать минимальные усилия для ухода. Однако стоит помнить, что при влажности более 70% они могут покрыться плесенью, а на солнце потерять свой первоначальный цвет, – пояснила эксперт.
Некоторые сухоцветы могут сохранять свой первоначальный вид несколько лет, когда как свежесрезанные цветы отправляются в мусорное ведро намного быстрее. Кроме того, они подходят людям с аллергией, имеют приятный внешний вид и из можно использовать в подарочных наборах и как элемент интерьера, - сообщает Мегатюмень.
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