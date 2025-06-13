О плюсах букетов из сухоцветов рассказала флорист

19:21 13 июня 2025
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По мнению тюменского флориста Ксении Розовой, букеты из сухоцветов – это, в первую очередь, долговечность и минимум ухода.

– Сухоцветам не нужна даже вода, а еще они часто продаются вместе с подставкой. Они легко переносят перепады температур и холод. Такие букеты могут простоять несколько месяцев, а их владельцу придется прилагать минимальные усилия для ухода. Однако стоит помнить, что при влажности более 70% они могут покрыться плесенью, а на солнце потерять свой первоначальный цвет, – пояснила эксперт.

Некоторые сухоцветы могут сохранять свой первоначальный вид несколько лет, когда как свежесрезанные цветы отправляются в мусорное ведро намного быстрее. Кроме того, они подходят людям с аллергией, имеют приятный внешний вид и из можно использовать в подарочных наборах и как элемент интерьера, - сообщает Мегатюмень.

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