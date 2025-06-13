Двух утопленников нашли в тюменской Туре за сутки

12 июня поздним вечером в Тюмени в реке Тура в районе озера Круглое обнаружено тело мужчины. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и спасатели ТОСЭР. Ранним утром 13 июня в районе моста на улице Челюскинцев в реке обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается. Обстоятельства обоих происшествий выясняются, сообщили в ГУ МЧС по ТО.

Сотрудники МЧС России напоминают: будьте осторожны вблизи водоемов и на акватории, не пренебрегайте правилами безопасности. Особое внимание уделите детям, не оставляйте их без присмотра. Если Вы стали свидетелем происшествия на водоёме - сообщите об этом по телефону 112.