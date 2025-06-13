В Уватском районе улучшают способы коммуникации с жителями

В Уватском районе все большее распространение получает общение с помощью социальных сетей и мессенджеров.

- 23 июня пройдет прямая линия в ВК, на нее уже поступают обращения, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Тем для разговора много, они касаются как текущих, так и общих вопросов. Кроме того, на этой неделе наше коммунальное предприятие "Туртасское КП" заводит свой телеграмм-канал для оперативного информирования населения о проведении планово-профилактических и аварийных работах на объектах жилищно-коммунального хозяйства Уватского района.

Помимо информирования новый канал общения направлен на улучшение качества оказываемых услуг, - сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

- В канале есть чат, в котором каждый житель района может направить обращение о качества услуг, оказываемых потребителю, работе аварийных бригад. Кроме того, можно проинформировать о возникновении аварийных ситуаций, - пояснил директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.