Экскурсии "Маленькие истории в валенках" провели в Ишиме

Серия экскурсий "Маленькие истории в валенках" проекта "Линии города", посвященного сохранению истории Ишима, объединила 109 участников: 42 человека посетили пешие прогулки, а 67 присоединились к интерактивному формату. Аудиоверсии маршрутов доступны для всех желающих на сайте маленькиеистории.рф.

В основу экскурсионного маршрута легли рассказы местных жителей. Он пролегал через центр города и включал знаковые места: Музей имени П.П. Ершова, Фестивальный парк, Ишимский педагогический институт, Соборную площадь и Мультицентр "Моя территория".

На прогулках ишимцы познакомились с уникальными историями своих земляков. Они обсуждали их, делились своими мыслями и воспоминаниями.

— Я впервые увидела Ишим с новой, неожиданной для меня стороны. Особенно впечатлили рассказы о ярмарках на Соборной площади. В конце прогулки мастер-класс по раскрашиванию значка вернул меня в беззаботное детство. Приятно, что в нашем регионе реализуются такие инициативы. Обязательно приму участие снова, — поделилась участница экскурсии Наталья Заверина.

Экскурсии вели местные жители, прошедшие специальную подготовку. Среди гидов были представители разных поколений, что создавало атмосферу межпоколенческого общения. Завершался каждый тур мастер-классом по созданию значков в форме валенка — символа местных ремесел, - сообщает Мегатюмень.